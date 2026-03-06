El dólar presenta una cotización de 17.68 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 6 de marzo de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.26% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.73 pesos y un mínimo de 17.71 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -13.47%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, aunque los incrementos indican cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días refleja momentos de equilibrio, pero en general, la tendencia predominante es a la baja. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.36%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.48%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Sin embargo, al ser positivo, se refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar influenciado por factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.