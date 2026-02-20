La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en México es de 17.26 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.02% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.29 pesos y un mínimo de 17.23 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido de -14.36%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también ha experimentado algunos aumentos y períodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar transacciones en lugares confiables y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes. Mantén un registro de tus transacciones y guarda los recibos para cualquier eventualidad. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.