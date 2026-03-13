La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026 en México es de 17.94 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.42% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.95 pesos y un mínimo de 17.83 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.77%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.71%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego estabilizarse en los últimos días. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.19%, superando la volatilidad anual del 8.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear los próximos días para determinar si esta alza se mantendrá o si se revertirá. La estabilidad económica y las decisiones de política monetaria jugarán un papel crucial en el futuro de la cotización del Dólar. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.