El dólar presenta una cotización de 17.68 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 4 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.14% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.77 pesos y un mínimo de 17.68 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.74%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.51% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo tres aumentos, lo que indica una cierta estabilidad en el mercado. Esta fluctuación sugiere que, a pesar de los incrementos ocasionales, la presión a la baja ha predominado, reflejando un posible ajuste en la oferta y demanda de la divisa. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.01%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.44%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Sin embargo, al ser positivo, se refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar influenciado por factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".