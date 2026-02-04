La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en México es de 17.23 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.22 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -16.44%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en los primeros días, seguida de un ligero aumento y finalmente una nueva caída. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado en la mayor parte del período analizado.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.55%, superando la volatilidad anual del 8.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda o confianza en la economía.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".