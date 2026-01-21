El dólar presenta una cotización de 17.55 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 21 de enero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.28% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.61 pesos y un mínimo de 17.6 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.41%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento moderado en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general indica una presión a la baja en su valor.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor en comparación con los días pasados.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a cero.

Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor demanda por la moneda en el mercado internacional.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.