El dólar cotiza a 17.42 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 3 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.65% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio de 1.51%, mientras que en el último año su variación ha sido de -14.41%, reflejando una tendencia a la baja en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una presión hacia la disminución del valor del Dólar. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.22%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar en relación con días anteriores. Esto podría ser un indicativo de una economía más débil o de una menor demanda por la moneda. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar, lo que podría tener implicaciones en el comercio y la inversión. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.