La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 24 de febrero de 2026 en México es de 17.27 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.29 pesos y un mínimo de 17.25 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.81%, mientras que en el último año su variación ha sido de -13.81%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una estabilidad en la disminución del valor. Esta situación sugiere un posible fortalecimiento de la moneda local frente al Dólar en este período. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.59%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un equilibrio en el mercado. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía podría estar mejorando, lo que favorece un aumento en el valor del Dólar. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".