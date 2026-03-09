El dólar presenta una cotización de 17.97 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 9 de marzo de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.93% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.02 pesos y un mínimo de 17.88 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.47%, mientras que en el último año su variación ha sido de -13.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos intercalados por algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación general hacia el aumento. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.73%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.52%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 habría indicado estabilidad en su valor. Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su demanda en el mercado. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.