El dólar presenta una cotización de 17.18 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 26 de febrero de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.19 pesos y un mínimo de 17.14 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -14.55%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y cuatro aumentos, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los incrementos, la tendencia general indica una presión hacia la disminución del valor de la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.38%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en el mercado financiero. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar. Actualmente, la tendencia positiva podría ser un indicativo de un fortalecimiento de la economía o de factores externos que influyen en la demanda de la moneda. Esta tendencia sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores hacia el Dólar en el corto plazo. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".