El dólar presenta una cotización de 17.45 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 22 de enero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.25% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.47 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.71%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con siete días de disminución. Sin embargo, se observó un ligero aumento en dos ocasiones, mientras que en un día se mantuvo estable. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha estado fortaleciéndose en comparación con los días anteriores.

La tendencia al alza del Dólar puede ser un reflejo de factores económicos favorables, como un aumento en la demanda o una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".