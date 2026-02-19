El dólar presenta una cotización de 17.21 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 19 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.23 pesos y un mínimo de 17.19 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -14.30%. La cotización del Dólar en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos moderados. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad no ha sido suficiente para contrarrestar la caída general, lo que sugiere un contexto de debilidad en la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.