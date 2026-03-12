El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este miércoles, 11 de marzo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 01.32 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 48 km al noreste de Matías Romero, con una profundidad de 134.3 kilómetros, latitud de 17.235° y una longitud de -94.798°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o tu teléfono móvil sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.