En el transcurso de este lunes, 23 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 02.17 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 23 km al sureste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 24.7 kilómetros, latitud de 16.198° y una longitud de -97.892°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta y evita edificios, postes y árboles. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades. No uses el teléfono a menos que sea una emergencia para evitar congestionar las líneas de comunicación.