En el transcurso de este miércoles, 26 de noviembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Michoacán a las 07.55 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 340 km al suroeste de La Mira, con una profundidad de 15.5 kilómetros, latitud de 15.498° y una longitud de -104.139°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Efemérides: los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 26 de noviembre

Fuente: narrativas-mx

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.