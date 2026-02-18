En el transcurso de este miércoles, 18 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Michoacán a las 17.22 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 73 km al noreste de Las Guacamayas, con una profundidad de 31.7 kilómetros, latitud de 18.32° y una longitud de -101.602°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardarte bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades para garantizar tu seguridad y la de los demás.