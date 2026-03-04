En el transcurso de este martes, 3 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Jalisco a las 07.34 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 193 km al suroeste de Cihuatlán, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 18.553° y una longitud de -106.245°, según la información preliminar publicada por las entidades. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta lejos de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o el teléfono móvil y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita el uso innecesario del teléfono para no saturar las líneas de emergencia.