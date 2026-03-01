El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este sábado, 28 de febrero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 04.51 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 19 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 4.2 kilómetros, latitud de 16.74° y una longitud de -99.557°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta y evita edificios, postes y árboles. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades. No uses el teléfono a menos que sea una emergencia para evitar congestionar las líneas de comunicación.