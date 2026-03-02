En el transcurso de este lunes, 2 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 21.39 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 9 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 11.7 kilómetros, latitud de 16.734° y una longitud de -99.444°, según la información preliminar publicada por las entidades. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta lejos de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o el teléfono móvil y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita el uso innecesario del teléfono para no saturar las líneas de emergencia.