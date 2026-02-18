En el transcurso de este miércoles, 18 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 12.51 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 19 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 79.7 kilómetros, latitud de 14.519° y una longitud de -92.216°, según la información preliminar publicada por las entidades. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Tras el sismo, se debe estar atento a posibles réplicas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.