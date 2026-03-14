En el transcurso de este sábado, 14 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 16.32 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 28 km al suroeste de Crucecita, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 15.564° y una longitud de -96.283°, según la información preliminar compartida por las entidades. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o tu teléfono móvil sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.