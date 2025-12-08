En el transcurso de este lunes, 8 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 06.43 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 103 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 15.348° y una longitud de -94.765°, según la información preliminar compartida por las entidades.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.