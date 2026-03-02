El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Oaxaca a las 10.04 horas este domingo, 1 de marzo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 67 km al noreste de Miahuatlán, con una profundidad de 57.1 kilómetros, latitud de 16.516° y una longitud de -95.997°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación y la prevención son clave para garantizar la seguridad de todos.