En el transcurso de este jueves, 12 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Michoacán a las 22.07 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 51 km al sur de Coalcomán, con una profundidad de 51.4 kilómetros, latitud de 18.32° y una longitud de -103.2°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o tu teléfono móvil sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.