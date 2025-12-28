En el transcurso de este sábado, 27 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 15.12 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 6 km al noreste de Atoyac de Alvarez, con una profundidad de 44.2 kilómetros, latitud de 17.224° y una longitud de -100.379°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Adiós a la propina en cafés y restaurantes: la norma que exige a los meseros no cobrar dinero extra por su servicio

Terremoto de magnitud 4.2 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.