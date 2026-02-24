El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Guerrero a las 10.38 horas este lunes, 23 de febrero de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 27 km al sur de Petatlán, con una profundidad de 3.4 kilómetros, latitud de 17.306° y una longitud de -101.338°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles sólidos y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.