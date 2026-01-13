El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Guerrero a las 05.56 horas este lunes, 12 de enero de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 35 km al sur de Arcelia, con una profundidad de 60.2 kilómetros, latitud de 18.0° y una longitud de -100.343°.

Terremoto de magnitud 4.1 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.