El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este sábado, 28 de febrero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 08.54 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 126 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 14.04° y una longitud de -93.117°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles sólidos y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.