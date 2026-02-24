En el transcurso de este martes, 24 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 10.41 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 94 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 2.9 kilómetros, latitud de 14.357° y una longitud de -92.96°, según la información preliminar compartida por las entidades. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta y evita edificios, postes y árboles. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades. No uses el teléfono a menos que sea una emergencia para evitar congestionar las líneas de comunicación.