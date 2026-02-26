El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 19.08 horas este jueves, 26 de febrero de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 32 km al noroeste de Cintalapa, con una profundidad de 141.4 kilómetros, latitud de 16.866° y una longitud de -93.96°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles sólidos y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.