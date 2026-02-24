En el transcurso de este lunes, 23 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 19.23 horas y ha tenido una magnitud de 4.6 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 32 km al oeste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 13.6 kilómetros, latitud de 15.791° y una longitud de -96.758°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles sólidos y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.