El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este jueves, 12 de marzo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.5 en la escala de Richter ocasionado en Veracruz a las 20.45 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 9 km al suroeste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 48.5 kilómetros, latitud de 17.846° y una longitud de -95.038°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación y la prevención son clave para garantizar la seguridad de todos.