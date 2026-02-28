En el transcurso de este jueves, 26 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 05.19 horas y ha tenido una magnitud de 4.5 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 37 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 34.7 kilómetros, latitud de 16.413° y una longitud de -98.612°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles sólidos y alejándose de ventanas. La preparación puede salvar vidas.