El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este jueves, 6 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.5 en la escala de Richter ocasionado en Baja California Sur a las 10.26 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 68 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 5.3 kilómetros, latitud de 27.884° y una longitud de -111.956°.

Es un hecho | Los extranjeros de estos países deberán pagar una “fianza” para tramitar la visa de Estados Unidos

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

La SEMOVI sanciona a conductores y aplicará multas de hasta 60,000 pesos a quienes incumplan con esta normativa

Alerta en el Gobierno | Tu plan de datos a punto de subir de precio por los altos costos que usan las telefónicas

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades. Evita el uso del teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas.