El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.4 ocasionado en Veracruz a las 07.33 horas este sábado, 21 de febrero de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 61 km al sur de Minatitlán, con una profundidad de 167.4 kilómetros, latitud de 17.448° y una longitud de -94.448°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Tras el sismo, se debe estar atento a posibles réplicas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.