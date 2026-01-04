El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Guerrero a las 02.22 horas este sábado, 3 de enero de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 22 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 7.1 kilómetros, latitud de 16.669° y una longitud de -99.554°.

Trump dice que EEUU gobernará Venezuela hasta que se pueda hacer ‘una transición segura, adecuada y juiciosa’

Terremoto de magnitud 4.3 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.