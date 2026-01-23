El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este jueves, 22 de enero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Veracruz a las 02.19 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 29 km al sureste de Jáltipan de Morelos, con una profundidad de 151.4 kilómetros, latitud de 17.718° y una longitud de -94.636°.

Terremoto de magnitud 4.2 en Veracruz: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.