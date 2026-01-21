El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este martes, 20 de enero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 11.36 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 26 km al sureste de Crucecita, con una profundidad de 4.3 kilómetros, latitud de 15.597° y una longitud de -95.969°.

Terremoto de magnitud 4.2 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.