El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 7 de marzo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 21.16 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 23 km al sur de Pijijiapan, con una profundidad de 99.4 kilómetros, latitud de 15.475° y una longitud de -93.195°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación y la prevención son clave para garantizar la seguridad de todos.