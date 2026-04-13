Un frente frío activo, combinado con canales de baja presión y un flujo constante de humedad, podría desatar un escenario de inestabilidad prolongada durante por lo menos tres días consecutivos, con un patrón de lluvias persistentes, ráfagas de viento intensas y condiciones meteorológicas cambiantes de manera abrupta. El sistema afectará de forma desigual a distintas regiones del país, pero los pronósticos advierten la posibilidad de tormentas localmente severas, actividad eléctrica frecuente y episodios de viento que podrían complicar El fenómeno que se avecina no responde a un solo factor, sino a la coincidencia de varios sistemas atmosféricos que están potenciando la inestabilidad en gran parte del territorio. Un frente frío activo avanza desde el norte del país e interactúa con la corriente en chorro subtropical, lo que favorece el desarrollo de nubosidad densa y sistemas de tormenta más organizados. A este escenario se suma una línea seca en el norte y canales de baja presión en el centro y sur, generando un entorno propicio para lluvias persistentes. El ingreso constante de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México actúa como combustible adicional para estas precipitaciones. Esto provoca que las lluvias no sean eventos aislados, sino episodios recurrentes que pueden extenderse durante horas en una misma región. En algunos puntos, la intensidad podría aumentar rápidamente en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua y saturación del suelo. El impacto del temporal no será uniforme, pero sí suficientemente amplio como para abarcar varias regiones de manera simultánea. En el norte, los estados fronterizos podrían enfrentar las condiciones más adversas, con viento fuerte, reducción de visibilidad y episodios de lluvia más concentrada. En el noreste, la interacción de sistemas podría generar tormentas más organizadas, con potencial de actividad eléctrica constante. En el occidente y centro del país, la principal preocupación estará en la rapidez con la que pueden acumularse las precipitaciones en zonas urbanas, lo que eleva el riesgo de encharcamientos e inundaciones localizadas. En el sur, aunque las lluvias podrían ser menos intensas en comparación, la persistencia de la humedad mantendrá el suelo saturado y aumentará la probabilidad de deslaves en áreas montañosas.