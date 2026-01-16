México se prepara para enfrentar uno de los eventos meteorológicos más severos de la temporada. El frente frío número 28, en combinación con una vaguada en altura sobre el Golfo de México, desatará un diluvio histórico que mantendrá las precipitaciones durante 48 horas continuas en diversas regiones del país.

De hecho, las autoridades emitieron una alerta máxima ante la previsión de lluvias que alcanzarán hasta 150 milímetros en algunas zonas, con un riesgo elevado de inundaciones repentinas, deslaves y crecidas súbitas de ríos.

Chiapas y Tabasco concentran la mayor preocupación por lluvias acumuladas de hasta 150 milímetros en 48 horas, con riesgo crítico de inundaciones, deslaves y evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables. Fuente: Shutterstock

Chiapas y Tabasco en el ojo del huracán: esperan hasta 150 mm de lluvia y evacuaciones preventivas

Los estados del sureste mexicano se convertirán en el epicentro de este fenómeno extremo. Chiapas y Tabasco recibirán el impacto más devastador con precipitaciones puntuales intensas que oscilarán entre 75 y 150 milímetros, una cantidad suficiente para desbordar ríos, saturar sistemas de drenaje y provocar inundaciones catastróficas en zonas bajas.

Las autoridades advierten sobre el riesgo inminente de deslaves en áreas montañosas y el incremento súbito en los niveles de afluentes principales, situación que podría derivar en evacuaciones de emergencia en comunidades vulnerables.

Lluvias torrenciales, vientos extremos y un desplome térmico sin precedentes marcarán un episodio climático de alto riesgo en México. Fuente: Shutterstock.

Temperaturas de -15°C y heladas mortales sacudirán el norte

Mientras el sur se ahoga bajo el diluvio, el norte del país experimentará un contraste climático dramático. La masa de aire polar-ártica asociada al frente frío provocará un descenso brutal de las temperaturas, con mínimas extremas de -10 a -5°C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango , pudiendo alcanzar los -15°C en las cumbres más elevadas. Las heladas serán generalizadas y persistirán durante las madrugadas, afectando cultivos, ganado y poniendo en riesgo a poblaciones sin calefacción adecuada. Paradójicamente, estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán registrarán temperaturas máximas de hasta 40°C, creando un mapa térmico dividido como pocas veces se ha visto.

Vientos de 100 km/h convertirán el istmo en zona de desastre: oleaje de 4.5 metros amenaza navegación

El evento de “Norte” más peligroso de la temporada azotará el istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de viento que alcanzarán entre 80 y 100 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán categoría 1.

Estas ráfagas violentas generarán un oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura, paralizando la navegación marítima y poniendo en jaque las actividades portuarias y pesqueras. En Veracruz, los vientos soplarán entre 60 y 80 km/h, mientras que Tamaulipas, Tabasco y la península de Yucatán enfrentarán ráfagas de 60 km/h con alto riesgo de caída de árboles, postes eléctricos y estructuras provisionales.

Las autoridades recomiendan suspender actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan convertirse en proyectiles.