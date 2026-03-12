El clima en México se tornará particularmente inestable en las próximas horas. El avance del frente frío número 40 provocará un escenario meteorológico complejo que los especialistas ya describen como la llegada de “tormentas gemelas”, un fenómeno que combinará dos sistemas de lluvias intensas sobre varias regiones del sureste del país. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían alcanzar niveles muy elevados durante el jueves 13 de marzo, lo que encendió alertas por posibles inundaciones, encharcamientos y fuertes rachas de viento. Se habla de “tormentas gemelas” porque se espera la interacción simultánea de dos sistemas de precipitaciones diferenciados que afectarán a México. Por un lado, se registrarán lluvias muy intensas, capaces de generar acumulaciones significativas de agua en periodos cortos y con riesgo de inundaciones. Por otro, se prevén lluvias fuertes, con menor intensidad pero que también pueden provocar encharcamientos y desbordamiento de ríos menores. Este fenómeno ocurre debido a la confluencia del sistema de lluvias vigente con el frente frío número 40, el cual se desplazará sobre el oriente y sureste del país, generando contrastes térmicos y dinámicas atmosféricas que intensifican la precipitación. La coexistencia de estos dos regímenes pluviales en espacios geográficos distintos, pero prácticamente al mismo tiempo, es lo que motivó que los especialistas utilizaran la expresión “tormentas gemelas”. El informe meteorológico advierte que las precipitaciones más severas se concentrarán en cuatro entidades del sureste, donde se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Según el pronóstico, las acumulaciones de agua podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros durante la jornada. Los estados que enfrentarán las condiciones más severas serán: En estas regiones existe riesgo de inundaciones urbanas, crecida de ríos y encharcamientos, especialmente en zonas con sistemas de drenaje limitados o saturados por lluvias previas. El fenómeno meteorológico también impactará a otras entidades del sureste con precipitaciones importantes, aunque ligeramente menores en intensidad. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que Campeche y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulaciones estimadas de 50 a 75 milímetros. Aunque estas precipitaciones serán menores que en los estados más afectados, los especialistas advierten que también podrían provocar inundaciones localizadas, vientos intensos y oleaje elevado.