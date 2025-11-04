El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que una masa de aire frío se extenderá hasta el 7 de noviembre sobre distintas regiones de México, lo que ocasionará un descenso brusco de las temperaturas con bancos de niebla y heladas al amanecer.

Al mismo tiempo, se pronostican lluvias intensas para un gran número de entidades federativas durante los próximos días, por lo que se aconseja tomar nota al respecto y todos los recaudos.

¿Dónde se registrará un descenso de las temperaturas?

Para hoy, el frente núm. 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche, provocando un descenso de las temperaturas en dichas regiones.

La masa de aire frío asociada al frente núm. 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En este contexto, el SMN ha detallado cuáles son los estados que registrarán durante el transcurso del día y las siguientes jornadas temperaturas por debajo de los cero grados centígrados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias hasta el domingo?

De acuerdo a la información que proporcionó el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación, el frente frío número 12 interaccionará con la nueva onda tropical (núm. 40) que se aproximará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, ocasionando intensas precipitaciones en distintos estados.

Las probabilidades de lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, se mantienen vigentes para las zonas de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Al mismo tiempo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Los intervalos de chubascos y las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. En este sentido, el pronóstico del tiempo para el martes 4 de noviembre anuncia que los siguientes estados se verán afectados por el agua: