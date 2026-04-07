El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo confirmó y un gran número de estados del territorio azteca se verán afectados por el avance de un manto de nubes negras, que cubrirá el cielo mexicano y propiciará lluvias fuertes a intensas a partir del martes 7 de abril. El organismo gubernamental encargado de difundir el pronóstico del tiempo detalló cuáles son las entidades federativas de la República Mexicana que durante el transcurso de la jornada podrían verse impactadas por los distintos fenómenos climáticos. Las precipitaciones por las que advierte el SMN durante el transcurso del martes 7 de abril pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública. En este contexto, el pronóstico meteorológico augura por precipitaciones de variada intensidad según el estado. Cabe destacar que las precipitaciones en Oaxaca y Chiapas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Durante la mañana habrá evento de Norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, y viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán. Es importante tomar todos los recaudos al salir de los hogares cuando el SMN mantiene la alerta por las fuertes rachas de viento, ya que aquellas que sean iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por esta razón, se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil. Por otro lado, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en el golfo de Tehuantepec, de 1.5 a 2.5 m de altura en costas de Veracruz y Tabasco y de 1 a 2 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en costas de Tamaulipas y Campeche.