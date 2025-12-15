El Banco del Bienestar mantiene fijado el calendario de pagos de las becas estudiantiles para todos los beneficiarios que se hayan registrado. Durante la tercera semana de diciembre, los alumnos inscritos en las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro que cumplan con ciertos requisitos verán acreditado su dinero en el transcurso de las próximas horas.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad bancaria que se encarga de dispersar los recursos correspondientes a las distintas asistencias sociales que otorga la Secretaría del Bienestar mantiene fijado el calendario de pagos, por lo que quienes busquen saber qué necesita para recibir el depósito durante esta semana deberán tomar nota de los siguientes detalles.

¿Quiénes pueden acceder a las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La Administración de Claudia Sheinbaum permite a los habitantes del territorio que se encuentren en algún tipo de situación de vulnerabilidad la posibilidad de acceder a una asistencia económica del Gobierno.

¿Quiénes cobran las becas estudiantiles el lunes 15 y martes 16 de diciembre? (Foto: Archivo).

En este sentido, las becas estudiantiles tienen por objetivo brindar un apoyo económico a los alumnos del país que presenten necesidades para que eviten la deserción escolar.

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes cobran la tercera semana de diciembre?

En función de lo que determina la Secretaría del Bienestar, organismo que lidera Ariadna Montiel Reyes, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez así como también Jóvenes Escribiendo el Futuro, tienen la posibilidad de cobrar 1,900 pesos y 5,800 pesos, respectivamente.

Las transferencias de dinero, en este sentido, se organizan de la siguiente manera. Para quienes cobran la Beca Rita Cetina, se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. En el caso de la Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

En este aspecto, los beneficiarios que cobrarán su dinero el lunes 15 y martes 16 de diciembre serán aquellos cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

Lunes 15 de diciembre : letras N, Ñ, O, P y Q.

Martes 16 de diciembre: letra R.