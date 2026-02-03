La licencia de conducir permanente, que volvió a estar disponible en México como una opción para quienes desean evitar renovaciones frecuentes y trámites repetitivos, tiene fecha límite de gestión. Los conductores tienen un plazo máximo para obtener el documento y poder manejar en la vía pública.

Que sea “permanente” no implica que sea inamovible, ya que las autoridades aclararon que este documento puede ser revocado bajo ciertas circunstancias. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) advirtió que la licencia puede cancelarse cuando se registran faltas graves. Incluso quienes ya cuentan con este documento pueden perderlo y quedar impedidos para conducir dentro de la capital del país.

Trámite de la licencia permanente en México

Conoce los plazos habilitados para tramitar este documento y circula en la vía pública sin inconvenientes. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos a nivel nacional.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la licencia permanente?

La SEMOVI informó que la expedición de la licencia permanente, suspendida desde 2007, fue retomada con una vigencia inicial de un año y con nuevos lineamientos. Entre los requisitos se encuentra:

Aprobar un examen teórico sobre seguridad vial, señalización y reglamento de tránsito

Cubrir el pago correspondiente de 1,500 pesos

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una ampliación del plazo para realizar el trámite. Con esta prórroga , las personas interesadas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar la licencia de conducir permanente.

¿Por qué se cancela una licencia de conducir?

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, este documento no es definitivo y puede ser dado de baja en situaciones específicas. Esto puede darse si el conductor provoca lesiones por negligencia, falta de pericia o irresponsabilidad , o si proporciona información falsa o documentación alterada durante el trámite.

También se pierde cuando se acumulan dos sanciones que previamente hayan derivado en suspensión. Mismo si se conduce bajo el influjo de drogas o alcohol.

¿Qué pasa si me cancelan la licencia permanente?

Cuando la autoridad cancela este documento, el conductor pierde de forma definitiva el derecho a contar con una licencia permanente. Además, queda inhabilitado para manejar vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial y evitar que conductores reincidentes continúen circulando y pongan en riesgo a otros usuarios de la vía.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la licencia de conducir?

En México, la edad mínima para obtener una licencia de conducir es de 18 años . A partir de esta edad se puede tramitar una licencia formal, incluida la permanente, sin restricciones adicionales más allá del tipo de vehículo autorizado.

Para personas menores de edad existe el permiso de conducir tipo P, disponible desde los 16 años. Este permiso está destinado a vehículos de baja cilindrada y requiere cumplir con requisitos adicionales, como tomar un curso de manejo en escuelas certificadas por la SEMOVI, además del pago correspondiente y la cita en módulos autorizados.