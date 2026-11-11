Nayib Bukele durante una transmisión en una cadena de televisión nacional en San Salvador, El Salvador.

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, es uno de los principales líderes de 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Haití. En octubre, mientras cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecían después de una emboscada, el jefe de la banda habló de ellos y desafió al presidente Nayib Bukele.

Joseph aseguró que, si sus hombres los hubieran capturado con vida, los habría utilizado como rehenes para negociar directamente con Bukele, según Diario Libre.

También sugirió que los cuatro podían haber muerto durante un enfrentamiento en una zona controlada por otra banda. Los cuatro salvadoreños continúan desaparecidos y el Gobierno de El Salvador sostiene que siguen con vida.

El líder de 400 Mawozo que desafió a Bukele

La desaparición de los cuatro técnicos ocurrió el 18 de octubre de 2026, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado por grupos armados. Formaban parte de una misión internacional desplegada para combatir a las pandillas que controlan grandes zonas de Haití. Naciones Unidas confirmó el ataque y pidió el regreso seguro de los salvadoreños.

El Salvador, que ya llevó adelante el juicio más grande contra el crimen organizado de su historia, respondió con un fuerte despliegue militar. Según Associated Press, hay al menos 2,500 soldados salvadoreños operando en Haití en una ofensiva contra las organizaciones armadas.

Wilson Joseph había intentado además llevar el conflicto al plano diplomático. A comienzos de noviembre envió una carta al secretario general de Naciones Unidas para pedir una mediación y plantear un diálogo, mientras crecían los enfrentamientos con las fuerzas internacionales.

De la publicación en X al ataque contra la casa

La historia dio un giro el 5 de noviembre, cuando un usuario de X publicó una fotografía de una lujosa vivienda y cuestionó cómo los líderes de las bandas podían construir propiedades de ese tipo en medio de la crisis que atraviesa Haití.

Al día siguiente, Bukele respondió en criollo haitiano con un mensaje directo: pidió la dirección exacta de la casa y aseguró que la destruirían. Después, varias cuentas respondieron con datos que aparentemente permitían localizar la propiedad.

La vivienda estaba situada en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, una zona vinculada con 400 Mawozo. Según la prensa oficialista salvadoreña, Joseph no se encontraba allí durante el ataque.

El 8 de noviembre, la Policía Nacional de Haití y soldados salvadoreños realizaron una operación contra el complejo. Dos días después, Bukele publicó un video en X y afirmó que sus fuerzas habían destruido la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de 400 Mawozo.

Las imágenes muestran helicópteros salvadoreños disparando contra el complejo y a varias personas huyendo del lugar. Un medio haitiano citó a una fuente de alto rango de la Policía Nacional que confirmó que la vivienda había sido alcanzada.

Bukele acompañó las imágenes con un mensaje en criollo haitiano en el que afirmó que habían cumplido la promesa realizada días antes. También sostuvo que la mayoría de los miembros de la banda huyó sin enfrentarse a las fuerzas desplegadas.

El líder de 400 Mawozo, sin embargo, no fue capturado. Según AP, la ofensiva no lo mató, y no hay confirmación independiente de que haya resultado herido.

Quién es Wilson Joseph, el hombre buscado por Estados Unidos

Joseph figura en la lista de personas buscadas por el FBI, que ofrece una recompensa de hasta USD 1 millón por información que conduzca a su arresto o condena, una cifra que se suma a las recompensas que Estados Unidos ofrece por otros líderes criminales. Estados Unidos lo acusa de toma de rehenes y de una conspiración para cometerla.

El FBI señala que Joseph, como líder de 400 Mawozo, estuvo presuntamente involucrado en el secuestro de 17 misioneros cristianos, entre ellos cinco niños, ocurrido en Haití en octubre de 2021. La mayoría de los rehenes permaneció cautiva durante 61 días y la organización exigió dinero para liberarlos.

La destrucción de su vivienda se produjo mientras las fuerzas salvadoreñas continúan desplegadas en Haití y la búsqueda de los cuatro técnicos desaparecidos sigue sin una resolución pública. La situación de los salvadoreños continúa siendo motivo de versiones enfrentadas: Joseph afirma que están muertos, mientras El Salvador, que tiene la prisión más grande de la región, sostiene que siguen vivos.