Luego de que el CEO global de Movistar, Marc Mutra haya declarado hace un mes que la compañía iba a salir de todos los mercados en las Américas, salvo en de Brasil, los usuarios entraron en un limbo de incertidumbres sobre qué va a pasar con sus cuentas y servicios de paquetes que tienen con Telefónica Movistar México.
A pesar de que no hay una fecha puntual para que se dé la salida de Movistar de México, Telefónica sacó un comunicado dejando en claro cuál es el presente y futuro de la empresa, entregan un poco más de claridad a sus más de 23.5 millones de clientes en el país.
¿Se va Movistar de México para siempre?
En un comunicado, Telefónica dijo: “La Compañía continúa prestando sus servicios públicos de forma consistente y continua, brindando atención a todos sus clientes a través de sus equipos de operación, comerciales y de servicio al cliente, cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales”.
Asimismo, el comunicado de prensa advirtió que “Telefónica Movistar México mantiene operativos todos sus canales de atención al cliente y plataformas digitales, para brindar soporte oportuno y eficiente”.
Estas declaraciones también fueron reforzadas por Rodolfo López, head de Marketing B2B en una reciente charla con El Cronista México, quien afirmó de forma categórica: “Aquí estamos y aquí seguimos”.
¿Por qué y qué cuentas Movistar México despide para siempre?
En paralelo a al boom que generó las declaraciones de Marc Mutra sobre la salida de Movistar de las Américas, Telefónica Movistar México dio a conocer el proceso para que los clientes puedan darle de baja a los servicios y cuentas de familiares que hayan fallecido, facilitando el proceso en medio de un momento de vulnerabilidad emocional.
“Cerrar las cuentas y servicios digitales que utilizaban, ayuda a prevenir cualquier complicación administrativa, económica o incluso proteger su identidad”, indicó la empresa en su comunicado.
Movistar se muestra empática con sus clientes y sugiere a sus usuarios, cuidar de la información personal que los seres que ya no están dejaron en su paso por esta vida. “En los smartphones residen recuerdos, conversaciones y suscripciones que conviene tratar con cuidado para proteger su información personal”.
Paso a paso para darle de baja a los servicios de Movistar
Al enfrentar la pérdida de un ser querido, cerrar sus servicios digitales con respeto y seguridad ayuda a ordenar trámites y preservar recuerdos. Movistar ofrece procedimientos claros: identificar tipo de línea, reunir documentación y decidir qué conservar o eliminar según lo que la familia prefiera.
Da de baja la línea móvil: Para pospago, notifica a la compañía y presenta identificación del titular y acta de defunción; Movistar gestionará la baja. Las líneas de prepago se desactivan tras 180 días sin recarga; mantener recargas conserva el número.
Revisa sus suscripciones y servicios activos: Localiza cuentas de música, streaming y almacenamiento en la nube; cancela suscripciones para evitar cargos y proteger información. Anota proveedores y métodos de pago para facilitar la gestión.
Otras sugerencias de Movistar:
- Define qué hacer con las redes sociales de tu ser querido
- Recupera la información importante
- Conserva los recuerdos que quieras mantener vivos
Movistar recuerda que cada trámite debe realizarse con la documentación adecuada y, cuando sea posible, con el consentimiento de quien corresponda. Acudir a los canales oficiales, tienda física, atención telefónica o portal web, facilita los procesos y evita fraudes.
Honrar a quienes ya no están también implica cuidar sus huellas digitales con sensibilidad. Mantener sus recuerdos organizados y seguros es una forma de respeto y una ayuda práctica para las familias en momentos difíciles.