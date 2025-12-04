Luego de que el CEO global de Movistar, Marc Mutra haya declarado hace un mes que la compañía iba a salir de todos los mercados en las Américas, salvo en de Brasil, los usuarios entraron en un limbo de incertidumbres sobre qué va a pasar con sus cuentas y servicios de paquetes que tienen con Telefónica Movistar México.

A pesar de que no hay una fecha puntual para que se dé la salida de Movistar de México, Telefónica sacó un comunicado dejando en claro cuál es el presente y futuro de la empresa, entregan un poco más de claridad a sus más de 23.5 millones de clientes en el país.

Movistar Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Se va Movistar de México para siempre?

En un comunicado, Telefónica dijo: “La Compañía continúa prestando sus servicios públicos de forma consistente y continua, brindando atención a todos sus clientes a través de sus equipos de operación, comerciales y de servicio al cliente, cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales”.

Asimismo, el comunicado de prensa advirtió que “Telefónica Movistar México mantiene operativos todos sus canales de atención al cliente y plataformas digitales, para brindar soporte oportuno y eficiente”.

Estas declaraciones también fueron reforzadas por Rodolfo López, head de Marketing B2B en una reciente charla con El Cronista México, quien afirmó de forma categórica: “Aquí estamos y aquí seguimos”.

¿Por qué y qué cuentas Movistar México despide para siempre?

En paralelo a al boom que generó las declaraciones de Marc Mutra sobre la salida de Movistar de las Américas, Telefónica Movistar México dio a conocer el proceso para que los clientes puedan darle de baja a los servicios y cuentas de familiares que hayan fallecido, facilitando el proceso en medio de un momento de vulnerabilidad emocional.

“Cerrar las cuentas y servicios digitales que utilizaban, ayuda a prevenir cualquier complicación administrativa, económica o incluso proteger su identidad”, indicó la empresa en su comunicado.

Movistar se muestra empática con sus clientes y sugiere a sus usuarios, cuidar de la información personal que los seres que ya no están dejaron en su paso por esta vida. “En los smartphones residen recuerdos, conversaciones y suscripciones que conviene tratar con cuidado para proteger su información personal”.

Paso a paso para darle de baja a los servicios de Movistar

Al enfrentar la pérdida de un ser querido, cerrar sus servicios digitales con respeto y seguridad ayuda a ordenar trámites y preservar recuerdos. Movistar ofrece procedimientos claros: identificar tipo de línea, reunir documentación y decidir qué conservar o eliminar según lo que la familia prefiera.

Da de baja la línea móvil: Para pospago, notifica a la compañía y presenta identificación del titular y acta de defunción; Movistar gestionará la baja. Las líneas de prepago se desactivan tras 180 días sin recarga; mantener recargas conserva el número.

¿Cambios en Movistar?

Revisa sus suscripciones y servicios activos: Localiza cuentas de música, streaming y almacenamiento en la nube; cancela suscripciones para evitar cargos y proteger información. Anota proveedores y métodos de pago para facilitar la gestión.

Otras sugerencias de Movistar:

Define qué hacer con las redes sociales de tu ser querido

Recupera la información importante

Conserva los recuerdos que quieras mantener vivos

Movistar recuerda que cada trámite debe realizarse con la documentación adecuada y, cuando sea posible, con el consentimiento de quien corresponda. Acudir a los canales oficiales, tienda física, atención telefónica o portal web, facilita los procesos y evita fraudes.

Honrar a quienes ya no están también implica cuidar sus huellas digitales con sensibilidad. Mantener sus recuerdos organizados y seguros es una forma de respeto y una ayuda práctica para las familias en momentos difíciles.