Los bancos de México cambiarán la atención al público

En esta noticia ¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos?

Algunos bancos en México han comunicado modificaciones en los horarios de atención, extendiendo el servicio de ayuda al público durante los sábados. De este modo, los clientes tendrán la oportunidad de acudir a las ventanillas los fines de semana, además de los días laborables.

Diferentes entidades bancarias han confirmado que algunas de sus sucursales ofrecerán un servicio más amplio a sus usuarios. En el país, la mayoría de las instituciones financieras operan en ventanilla de lunes a viernes, generalmente entre las 8 y las 16 horas, pero esta situación comenzará a transformarse.

Los bancos de México cambiarán los días de atención al público

Conoce los detalles de esta medida y aprovecha la iniciativa, en caso de requerir asistencia o asesoramiento de los profesionales.

¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos?

Inbursa ha confirmado que diversas de sus sucursales en la Ciudad de México extenderán sus horarios. Desde este momento, ofrecerán atención en ventanilla de lunes a sábado.

Esta modificación en los horarios tiene como objetivo mejorar la atención al cliente y facilitar el acceso a los servicios bancarios.

Los fines de semana, el horario de apertura será a las 9 y el cierre a las 16.

Las sucursales que adoptarán este nuevo esquema son:

Sanborns Reforma 222: Reforma 222, Juárez, C.P. 06600.

Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur 882, Del Valle Centro, C.P. 03100.

Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900.

Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000.

Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Norte 70, Santa María la Ribera, C.P. 06400.

Inbursa

extenderá la atención en algunas de sus sucursales de la CDMX

El horario actualizado para los sábados será de 9:00 a 14:30.

Las sedes del BBVA que implementarán este horario son: