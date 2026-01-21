En esta noticia
Algunos bancos en México han comunicado modificaciones en los horarios de atención, extendiendo el servicio de ayuda al público durante los sábados. De este modo, los clientes tendrán la oportunidad de acudir a las ventanillas los fines de semana, además de los días laborables.
Diferentes entidades bancarias han confirmado que algunas de sus sucursales ofrecerán un servicio más amplio a sus usuarios. En el país, la mayoría de las instituciones financieras operan en ventanilla de lunes a viernes, generalmente entre las 8 y las 16 horas, pero esta situación comenzará a transformarse.
Conoce los detalles de esta medida y aprovecha la iniciativa, en caso de requerir asistencia o asesoramiento de los profesionales.
¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos?
Inbursa ha confirmado que diversas de sus sucursales en la Ciudad de México extenderán sus horarios. Desde este momento, ofrecerán atención en ventanilla de lunes a sábado.
Esta modificación en los horarios tiene como objetivo mejorar la atención al cliente y facilitar el acceso a los servicios bancarios.
Los fines de semana, el horario de apertura será a las 9 y el cierre a las 16.
Las sucursales que adoptarán este nuevo esquema son:
- Sanborns Reforma 222: Reforma 222, Juárez, C.P. 06600.
- Sanborns San Antonio: Insurgentes Sur 882, Del Valle Centro, C.P. 03100.
- Sanborns Centro Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1605, San José Insurgentes, C.P. 03900.
- Sanborns Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, C.P. 03000.
- Sanborns Buenavista Forum: Av. Insurgentes Norte 70, Santa María la Ribera, C.P. 06400.
Inbursa
extenderá la atención en algunas de sus sucursales de la CDMX
El horario actualizado para los sábados será de 9:00 a 14:30.
Las sedes del BBVA que implementarán este horario son:
- World Trade Center – Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez
- Gran Sur – Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán
- San Jerónimo – Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón
- Nueva Santa María – Av. Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco
- Félix Cuevas – Félix Cuevas 206, Del Valle Sur, Benito Juárez
- Perisur – Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán
- Plaza Observatorio – Av. Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón
- Metrópoli Patriotismo – Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez
- Plaza Leones – Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón
- Parque Delta – Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez
- Patio Santa Fe – Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón
- Plaza Universidad – Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez
- San Juan de Aragón – José Loreto Fabela 55, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero
- Toreo – Periférico Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan
- Miramontes Zapamundi – Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán