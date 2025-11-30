Los bancos informan a sus clientes no solo sobre los diversos trámites que deben realizar o las actualizaciones en materia financiera, sino también sobre las distintas amenazas a las que pueden estar expuestos.

En relación con esta última cuestión, una de las instituciones financieras más reconocidas en el territorio azteca, como BBVA México, ha emitido un aviso urgente a todos los cuentahabientes sobre un mensaje que podrían recibir y que los pondría en peligro.

BBVA mantiene actualizados a todos los cuentahabientes del país por los riesgos que podrían enfrentar con sus ingresos. (Foto: Archivo). Fuente: narrativas-spin-mx

¿Qué alerta envió BBVA México a todos sus clientes?

BBVA México, a través de sus canales oficiales, ha emitido un aviso relevante en relación con la seguridad financiera. En su cuenta oficial de X, el banco ha alertado a los usuarios sobre un mensaje que está circulando y que podría comprometer su información personal.

Uno de los mensajes más frecuentes que los usuarios podrían recibir, supuestamente en nombre de la institución, está relacionado con una alerta sobre la presunta detección de actividad sospechosa en su cuenta personal, solicitando el ingreso de datos personales a través de un enlace de la institución.

En este contexto, BBVA México enfatiza la actividad de los defraudadores y aclara que la institución únicamente emitirá comunicados o avisos de llamadas a través de la aplicación.

Acciones a tomar al recibir un mensaje fraudulento

En este sentido, BBVA México ha emitido una serie de recomendaciones y advertencias para que los usuarios sepan cómo proceder ante posibles mensajes o avisos de presuntos estafadores:

En primer lugar, se recomienda no abrir el mensaje. En segundo lugar, el banco sugiere que los usuarios revisen su aplicación BBVA. Si existen dudas, se debe contactar directamente a la Línea #BBVA. Es fundamental no compartir información personal, como contraseñas, códigos o datos de seguridad.

👉 Te contamos cómo detectar un intento de #Fraude y evitar caer en la trampa. pic.twitter.com/KUsn3h0qrw — BBVA México (@BBVA_Mex) October 2, 2025

¿Cómo identificar una estafa en 4 sencillos pasos?

Ante el riesgo que puede implicar para los usuarios caer en este tipo de estafas, BBVA México da a conocer cuáles son las 4 características que deben tener en cuenta los cuentahabientes para detectar fraudes: